لو جديد على ثريدز Threads.. اعرف ازاي تغير اسم المستخدم

تسمح شركة “ميتا”، بـ تغيير أسماء المستخدمين على تطبيق ثريدز Threads، دون أي قيود على عدد المرات التي يقوم فيها مالك الحساب بذلك، على عكس حسابات فيسبوك وإنستجرام التي تفرض قيودا على تغيير أسماء الحسابات مرة كل 60 يوما.

ومع ذلك، بمجرد تغيير اسم المستخدم الخاص بك على ثريدز، لن تتمكن من العودة إلى استخدام الاسم القديم لمدة 14 يوما على الأقل، إذا كنت مستخدم جديد على منصة المنشورات النصية المعتمدة على إنستجرام، فقد يبدو تغيير اسم المستخدم الخاص بك معقدًا بعض الشيء.

ولمساعدتك على تغيير اسم المستخدم على ثريدز، قمنا بإنشاء دليل مفصل خطوة بخطوة حول كيفية تغيير اسم مستخدم ثريدزعلى كل من الهواتف المحمولة وسطح المكتب.



كيفية تغيير اسم المستخدم على ثريدز لأندرويد وآيفون

نظرا لأنه لا يمكن استخدام ثريدز دون إنشاء حساب إنستجرام، فإن المستخدمين الراغبين في تغيير اسم مستخدم ملف تعريف ثريدز الخاص بهم سيحتاجون إلى تحديث اسم مستخدم إنستجرام أولا، إليك كيفية القيام بذلك:

أولا: افتح إنستجرام على هاتفك المحمول الذي يعمل على هواتف أندرويد أو آيفون.

ثانيا: انتقل الآن إلى قسم الملف الشخصي من علامة التبويب السفلية بالصفحة الرئيسية لحسابك.

ثالثا: حدد تحرير ملف التعريف الخاص بحساب إنستجرام.

رابعا: اضغط على حقل اسم المستخدم، في الشاشة التالية، أدخل اسم المستخدم الجديد الذي ترغب في الاحتفاظ به.

خامسا: بمجرد الانتهاء، اضغط على أيقونة التجزئة في الأعلى، ثم ارجع إلى صفحة الملف الشخصي وسيظهر اسم المستخدم الجديد، وبالمثل، افتح تطبيق ثريدز وسترى اسم المستخدم المحدث في قسم الملف الشخصي في التطبيق.

كيفية تغيير اسم مستخدم ثريدز على سطح المكتب



إذا كنت من مستخدمي ثريدز على أجهزة سطح المكتب، فإليك كيفية تغيير اسم مستخدم ثريدز عبر متصفح الويب:

1. تماما مثل الطريقة الخاصة بتطبيق الهاتف المحمول، سيتعين عليك تغيير اسم مستخدم إنستجرام الخاص بك أولا، لذا، انتقل إلى موقع الويب الخاصة بـ إنستجرام على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على إنستجرام.

3. من القائمة اليسرى، حدد الملف الشخصي

4. انقر على تحرير ملف التعريف الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية للحساب.

5. حدد التفاصيل الشخصية ضمن مركز حسابات “ميتا”.

6. في الشاشة التالية، انقر فوق حسابك وحدد اسم المستخدم.

7. أدخل اسم المستخدم الجديد الذي ترغب في الاحتفاظ به واضغط على تم.

8. ارجع إلى صفحة الملف الشخصي ويجب أن يظهر اسم المستخدم الجديد على كلا من إنستجرام وثريدز.