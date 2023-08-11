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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صدى البلد

أثارت تصريحات الإعلامية رضوى الشربينى الصادمة بشأن تعرضها للتحرش اللفظى، حالة من الجدل الواسع وهو الأمر الذى أعاد للأذهان اعتراف عدد من الفنانات بتعرضهن للتحرش.

شاهد الفيديو:

كشفت الإعلامية رضوى الشربينى فى مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عن تعرضها للتحرش اللفظى طوال الوقت.

أثارت شيرين عبد الوهاب حالة كبيرة من الجدل بعد لحظات من طرح برومو حلقتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج «تخاريف»، وكشفت خلاله عن تعرضها للتحرش، لتسألها الكيلاني عن رد فعلها بعد التعرض للتحرش، وهل كان ردها بضرب المتحرش أم لا.

 

شاهد الفيديو:

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