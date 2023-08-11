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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسماء المعينين الجدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بسيناء

الغرفة التجارية بمحافطة
الغرفة التجارية بمحافطة شمال سيناء

أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 272 لسنة 2023م، الذي يتضمن تعيين 7 أعضاء جدد بمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء.

 

وجاءت أسماء المعينين الجدد هم:

محمد ناصح محمد  خليل، وحسين محمد  عبد الهادي حسن  قويدر، ومحمد رمضان خليل، وتيسير فايز  أحمد شاكر، وناصر محمد مسلم عابد، ومحمد حسين محمد خليل، ورشاد حسين محمد عبد الله.

يونيو الماضي:

وأسفرت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، لدورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧م والتي أجريت ، خلال شهر يونيو الماضي، تحت إشراف قضائي بمقر جمعية رعاية الطلبة بمدينة العريش، عن فوز قائمة النائب عبد العزيز مطر،  رئيس الغرفة التجارية الحالي وعضو مجلس النواب، بعد حصول أفراد القائمة على أعلى الأصوات.  

وقد ضمت  قائمة  الفائزين كل من :
محمد سليم قويدر، وإسماعيل أشرف هبش، وشريف مصباح،  وإسلام ناصر حمدي الشوربجي، وسعد الغول ،  ومحمد خليل أبو حمده  ،   أعضاء.  

 

سيناء المعينيين اسماء الغرفة التجارية مجلس

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