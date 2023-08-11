عالم أزهري: الزوجة ملكة تدير البيت

قال الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الزوجة شريكة حياة وليست خادمة للزوج، ولكل طرف من الزوجين عليه مجموعة من المهام يقوم بها.

وأوضح عبد العزيز النجار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي برأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الزوجة تقوم بمهامها المنزلية، ودون أن ينقصها ذلك في شيء، سنة الحياة أن تدير الزوجة أمور المنزل، متابعا: هي الملكة التي تدير البيت، وليس كما يدعى البعض أنها خادمة.

واستشهد بتعامل رسول الله مع زوجاته ومساعدة الرسول لهم في أعمال البيت، مضيفا: يجب على كل زوج أن يأخذ النبي قدوة له في كل أمور حياته.