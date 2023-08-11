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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر بـ 1,4 مليار دولار.. أزمة الكهرباء تضرب فيتنام والضحية سامسونج وآبل

صدى البلد

شهدت مناطق في شمال فيتنام انقطاعات مفاجئة للكهرباء طالت عددا كبيرا من المصانع وأعطيت بعض الشركات إشعارا قصيرا بذلك أو لم يتم تحذيرها على الإطلاق، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة. 

وكبد الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي في فيتنام ناجم عن موجة حر شديدة وجفاف غير مسبوق في مايو ويونيو الماضيين، اقتصاد البلاد 1,4 مليار دولار بحسب البنك الدولي.

وفيتنام جزء مهم من سلسلة التوريد لبعض أهم الشركات في العالم، والعديد منها مثل سامسونج وفوكسكون مزود أبل، لديها مصانع في الشمال ليس بعيدا عن هانوي.

وقال البنك الدولي إنه مع بلوغ ذروة عجز العرض 1,8 جيجاوات، سجلت شركات في شمال البلاد خسائر تصل إلى 10 بالمئة من العائدات، مشيرا إلى استطلاع بشأن القطاع أجري في أغسطس الجاري.

وقال البنك الدولي في تقرير أمس الخميس إن "التقديرات الأولية للتكاليف الاقتصادية لانقطاع التيار الكهربائي في مايو ويونيو بلغت حوالى 1,4 مليار دولار أمريكي (حوالى 0,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)".

تعتمد البلاد على الطاقة الكهرومائية لما يقرب من نصف احتياجاتها من الطاقة، بينما يتزايد الطلب على الكهرباء في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بأكثر من ثمانية بالمئة سنويا في المتوسط.

تسعى الحكومة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 2 بالمئة سنويا حتى عام 2025، مما يشير إلى احتمال استمرار مشكلة الطاقة.

كما قدمت تعهدا طموحا بالابتعاد عن الطاقة المولدة بالفحم بحلول 2050 في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.

فيتنام الكهرباء ازمة البنك الدولي سامسونج

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