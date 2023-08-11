تشوهات في الهيكل العظمى .. تحذير من تناول هذا النوع من الاسماك 

تداول رواد السوشيال ميديا صورة غريبة لهيكل سمك فيه تشوهات، حيث ظهرت بها العديد من التشوهات مما أثار حالة من الدهشة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

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علقت الدكتورة شيرين ذكي مفتش الطب البيطري بمحافظة الجيزة والمتحدثه الإعلامية لنقابة البيطريين، على صورة تشوهات السمك قائلة:"نتكلم دلوقتي عن البوست الي انتشر لصورة السمكة دي الي نشرناها منذ قليل..هل فعلا ممكن تحدث تشوهات في هيكل الأسماك ؟؟؟.

أضافت شيرين ذكي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"ممكن طبعا ، ووارد حدوث التشوهات في أي جزء من أجزاء السمكة كالهيكل أو الفم أو الزعانف أو الجمجمة أو الذيل."

ما هي اسباب هذا التشوه في هيكل السمك ؟

أسباب عديدة منها ما هو مرضي وما هو غير مرضي

من اسباب التشوه في هيكل السمكة :

_ بعض الأمراض البكتيرية والڤيروسية والفطرية .

