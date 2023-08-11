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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. مصر تواجه المجر في ختام مونديال ناشئات الطائرة

صدى البلد

يواجه المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني محمد مهران، نظيره المجري، الآن في إطار مباريات تحديد المركزين الخامس والسادس عشر ببطولة العالم المقامة خلال الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 12 أغسطس الجاري في المجر وكرواتيا.

وخسرت بنات الفراعنة أمس أمام نظيرتهن من جمهورية الدومنيكان بنتيجة 2-3، فيما خسر المنتخب المجري أمام نظيره البورتريكي بنتيجة 1-3.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء الآن على صالة سجيد بالمجر.

والتقى المنتخبان مسبقًا بدور المجموعات وكانت النتيجة لصالح صاحبات الأرض بنتيجة 3-2.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 12 لاعبة وهن: "ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة أسامة وريماز أشرف وندى وائل وسلمى البحيري وخديجة شوشة وملك سامح ونيجار إسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين".

يذكر أن ناشئات منتخب مصر للكرة الطائرة قد توجن ببطولة إفريقيا تحت 19 سنة، بعد التغلب على الكاميرون في نهائي البطولة التي استضافتها نيجيريا في الفترة من 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر الماضي من العام الماضي.

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