طالب بتهميش دورها.. الكومي يكشف علاقة كولر بلجنة التخطيط في الأهلي| فيديو

أكد الإعلامي إيهاب الكومي عبر برنامجه ملعب البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر طلب مهلة من أجل تمديد عقده مع النادي عقب عودته من الإجازة بعد نهاية الدوري، وذلك من أجل وضع النقاط على الحروف فيما يخص بالتحديد دور لجنة التخطيط والتي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها حسام غالي.

وطالب كولر بتحديد اختصاصات اللجنة فيما يخص كل أمور فريق الكرة الأول وأكد لإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يخص فريق الكرة من حيث بقاء أو رحيل اللاعبين وعدم تدخل لجنة التخطيط في عمله نهائيا، وأن القرار الأول والأخير لكولر فقط وهذا ما يعني تهميش لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، كما أكد أن رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة أغضب كولر.

وعن طلبات كولر الفنية تمسك بضم مهاجم بمواصفات معينة بالإضافة لضم باك ليفت في حين أن لجنة التخطيط عرضت الاعتماد على صلاح محسن في حالة عدم التوصل لضم مهاجم سوبر.