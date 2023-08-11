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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبيث وسامّ .. محامي إيتو يفتح النار على الكاف

صدى البلد

فتح إيلامي بوني، محامي الكاميروني صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد بيان الأخير ضد نجمه.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أصدر بيان ضد إيتو قائلاً: "الكاف تلقى شكاوى مكتوبة من قبل العديد من لاعبي كرة القدم الكاميرونيين للتحقيق في سلوك غير لائق مزعوم من قبل إيتو".


وأضاف: " نحقق في هذه الطلبات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها".


واختتم بيان الكاف قائلاً: " على الرغم من أن الاتهامات تبدو للوهلة الأولى خطيرة، إلا أن السيد إيتو يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية العكس".

محامي إيتو يفتح النار على الكاف


من جانبه قال محامي إيتو في تصريحات نقلها موقع مارس إكسبريس المغربي: "لاعب برشلونة الأسبق حتى يومنا هذا لم يتم إخطاره بأي من الاتهامات المنسوبة إليه وبيان الاتحاد الأفريقي خبيث وسام".

إيتو صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني الاتحاد الافريقي كاف

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