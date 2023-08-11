عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتلافي السلبيات.. صحة الفيوم تستقبل وفدا من هيئة الاعتماد والرقابة

أثناء لقاء وفد الوزارة
أثناء لقاء وفد الوزارة

زار وفد من القطاع العلاجي بالوزارة وهيئة الاعتماد والرقابة، محافظة الفيوم لتهيئة مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام للاعتماد. 


استقبل الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم وفدا من قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة بقيادة الدكتورة عزة عبد العزيز -المدير التنفيذى للمستشفيات النموذجية ووفدا آخر من هيئه الاعتماد والرقابة بقياده الدكتورة آيات اسماعيل لتهيئة مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام للاعتماد استعدادا لتطبيق منظومه التامين الصحي الشامل .

 

بعد انتهاء الاجتماع تم تقسيم الحاضرين الى اربع مجموعات احداهما في قاعة د. محسن فتيح بالمديريه وكان بها اعضاء الصيدله بالمديرية والمستشفى العام ومستشفى الصدر و مستشفى طامية ، ومجموعه اخرى في قاعه التعليم الطبي المستمر بالمستشفى العام حضر بها اعضاء الجوده بالمديريه والمستشفى العام والصدر وطامية. 

بينما استقبلت قاعة المناظير بالمستشفى العام  المجموعة الثالثة حضر بها اعضاء مكافحه العدوى بالمديريه والمستشفى العام و الصدر و طامية .


والقاعه الاخيره قاعه مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام وحضر بها اعضاء السلامه والصحه المهنيه بالمديريه والمستشفى العام ومستشفى الصدر وطاميه واعضاء الصيانه الطبيه بالمديريه والمستشفى العام والصدر و طامية.


استمرت الزياره لمده ثلاثه ايام وفي اليوم الاخير تم عقد اجتماع مع جميع الفرق بقاعه مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام لمناقشه ما تم خلال الزياره بالاضافه الى توضيح بعض النقاط التي تحتاج الى تدعيم وكيفيه تلافي بعض السلبيات وكيفية ملء النماذج المطلوبة وتجهيز المستندات.

 

إصابة 3 سيدات وطفل في انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الفيوم

 

 

 

صحة الفيوم: خطة للانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات خلال أسبوعين

 

 

الفيوم اخبار الفيوم القطاع العلاجى وزير الصحة ١٠٠ يوم صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

حتى الثلاثاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

الأغلى بـ 140 جنيها.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

تحسن نسبي.. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة في درجات الحرارة لمدة أسبوع

مجدي صابر: حلا شيحة حصلت على 5 آلاف جنيه في الرجل الآخر

بداية من الأسبوع المقبل.. خبر سار لمستهلكي السجائر

مش عايزينه.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن ضم لاعب الزمالك

أهالي قرية في قليوب يستنجدون بـ وزير الري قبل انهيار منازلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة ثراثية شهية.. طريقة عمل الشلباطو الفلسطيني

منذ الولادة.. 4 أعراض تنذرك بوجود عيب خلقي بالقلب

سعرها 600 جنيه.. فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الثعبان

اختفاء الميكروباص في هذا الموعد.. الصور الأولى لمحطات الأتوبيس الترددي على الدائري

فيديو

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

مات فجأة .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طرزان الغربية

تشوهات في الهيكل العظمى .. تحذير من تناول هذا النوع من الاسماك 

غطّت نفسها فورًا .. موقف محرج لـ رحمة أحمد في المصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ