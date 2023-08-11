لتلافي السلبيات.. صحة الفيوم تستقبل وفدا من هيئة الاعتماد والرقابة

زار وفد من القطاع العلاجي بالوزارة وهيئة الاعتماد والرقابة، محافظة الفيوم لتهيئة مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام للاعتماد.



استقبل الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم وفدا من قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة بقيادة الدكتورة عزة عبد العزيز -المدير التنفيذى للمستشفيات النموذجية ووفدا آخر من هيئه الاعتماد والرقابة بقياده الدكتورة آيات اسماعيل لتهيئة مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام للاعتماد استعدادا لتطبيق منظومه التامين الصحي الشامل .

بعد انتهاء الاجتماع تم تقسيم الحاضرين الى اربع مجموعات احداهما في قاعة د. محسن فتيح بالمديريه وكان بها اعضاء الصيدله بالمديرية والمستشفى العام ومستشفى الصدر و مستشفى طامية ، ومجموعه اخرى في قاعه التعليم الطبي المستمر بالمستشفى العام حضر بها اعضاء الجوده بالمديريه والمستشفى العام والصدر وطامية.

بينما استقبلت قاعة المناظير بالمستشفى العام المجموعة الثالثة حضر بها اعضاء مكافحه العدوى بالمديريه والمستشفى العام و الصدر و طامية .



والقاعه الاخيره قاعه مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام وحضر بها اعضاء السلامه والصحه المهنيه بالمديريه والمستشفى العام ومستشفى الصدر وطاميه واعضاء الصيانه الطبيه بالمديريه والمستشفى العام والصدر و طامية.



استمرت الزياره لمده ثلاثه ايام وفي اليوم الاخير تم عقد اجتماع مع جميع الفرق بقاعه مركز الكلى بمستشفى الفيوم العام لمناقشه ما تم خلال الزياره بالاضافه الى توضيح بعض النقاط التي تحتاج الى تدعيم وكيفيه تلافي بعض السلبيات وكيفية ملء النماذج المطلوبة وتجهيز المستندات.