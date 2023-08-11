إصابة 3 سيدات وطفل في انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الفيوم

أصيبت 3 سيدات وطفل فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى بالقرب من قرية بهبشين دائرة مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى بالقرب من قرية بهبشين دائرة مركز ناصر.



وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من كامليا ذكي صادق 38 سنة مصابة اشتباه كسر بالذراع اليمنى وجروح وسحجات، وفاء محمد محمد 38 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مروان أحمد معوض 7 سنوات مصاب بجرح قطعي باليد اليسري ، عويسية محمد عبد الباسط 65 سنه مصابة اشتباه كسر بعظمة الترقوه، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.