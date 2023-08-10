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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس التمريض

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم، نتيجة المقبولين بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2023/2024، على مستوى 7 مدارس تمريض بمراكز ومدن المحافظة.

الدكتور تامر حامد مديرًا لمستشفى بني سويف التخصصي لفترة ثانية

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية بنسبة نجاح 78%

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق،لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، عقب الانتهاء من الاختبارات والتى أُجريت للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023 المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع وهى مدارس تمريض: بنى سويف للبنات بتزمنت، باروط بنين، ناصر، الواسطى، ببا، الفشن وسمسطا).

 

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