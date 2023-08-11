مساعد وزير الداخلية الأسبق: نتعامل بشفافية مع شائعات انتهاكات حقوق النزلاء بالسجون

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الوزارة حريصة على تنمية الموارد البشرية بها من خلال عقد عدة دورات تدريبية فى مجال الكشف عن الوثائق المزورة ومكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأضاف اللواء مجدي عبدالحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اللواء محمد توفيق وزير الداخلية لا يدخر جهدا في تطوير المنظومة بشكل كامل لتطابق أحدث الوسائل التكنولوجية والمنظومات العالمية والاطلاع على أحدث المستجدات على الساحة الدولية من الأدوات المختلفة.

تابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، هناك تنسيق مع الصليب الأحمر لتنظيم العديد من الدورات في أكاديمية الشرطة ومعهد بحوث الشرطية في مجال حقوق الإنسان، مضيفا: نتعامل بكل شفافية ونزاهة مع كل الادعاءات والشائعات المفبركة بشأن ما يحدث في السجون.

