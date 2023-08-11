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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: نتعامل بشفافية مع شائعات انتهاكات حقوق النزلاء بالسجون

مركز إصلاح وتأهيل
مركز إصلاح وتأهيل

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الوزارة حريصة على تنمية الموارد البشرية بها من خلال عقد عدة دورات تدريبية فى مجال الكشف عن الوثائق المزورة ومكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

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وأضاف اللواء مجدي عبدالحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اللواء محمد توفيق وزير الداخلية لا يدخر جهدا في تطوير المنظومة بشكل كامل لتطابق أحدث الوسائل التكنولوجية والمنظومات العالمية والاطلاع على أحدث المستجدات على الساحة الدولية من الأدوات المختلفة.

تابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، هناك تنسيق مع الصليب الأحمر لتنظيم العديد من الدورات في أكاديمية الشرطة ومعهد بحوث الشرطية في مجال حقوق الإنسان، مضيفا: نتعامل بكل شفافية ونزاهة مع كل الادعاءات والشائعات المفبركة بشأن ما يحدث في السجون.
 

الداخلية السجون الاتجار بالبشر تهريب المهاجرين اخبار التوك شو

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