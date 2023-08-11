حسام موافي يكشف مفاجأة بشأن هبوط جهة القلب اليمنى .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل وأسباب هبوط جهة القلب اليمنى وأسباب الذبحة الصدرية.

حسام موافي: تركيب الدعامات يكون لتوسيع الشريان التاجي

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أن تركيب الدعامات يكون لتوسعة الشريان التاجي، والذي يسترد الأكسجين لعضلة القلب، لافتا إلى أن أحد أعراض هبوط جهة القلب اليمنى «الانتفاخ، القيئ»، والجهة اليسرى «النهجان».

وتابع الدكتور حسام موافي، السن ونسبة السكر وتشخيص نوع عرض هبوط جهة القلب اليمنى من الأساليب المهمة لتشخيص الحالة.

وبشأن آلام الصدر، أشار موافي إلى أن الذبحة الصدرية تعتبر ألما بالصدر ونقص في الدم؛ لأنه لا تشخيص للذبحة بدون ألم، معلقا «معرفة مريض ألم الصدر بالجري أو صعود السلم أو ضيف وانسداد الشريان التاجي أو التهاب الغشاء المبطن للقلب، فتق جدران الشريان الأورطي وجلطة الرئة والآلام النفسية، والجو، والانفعال لكنه يكون نادرا جدا».

وبشأن جلطة الرئة، علق موافي قائلا: «معرفة مكان الألم أول خطوة لتحديد وتشخيص المرض، والذبحة الصدرية تأخذ كل أنواع الألم عدا الوخذ «الشكشكة»، والذبحة الصدرية يتألم منها المريض لدقائق معدودة.

ونوه أستاذ الحالات الحرجة أن الآلام النفسية التي تسبب في ألم الصدر يحتاج الهدوء وعدم التوتر من أجل عيشة هنيئة وصحة جيدة، معلقا: بلاش خناقات بلاش ضغط بلاش طلبات كتير.