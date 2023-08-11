الوادى الجديد .. البحث عن شابين غرقا أثناء سباحتهما فى مفيض باريس

يواصل رجال الإنقاذ والصيادون بمنطقة مفيض باريس جنوب محافظة الوادي الجديد، جهودهم للبحث عن شابين غرقا فى المفيض أثناء السباحة ظهر اليوم الجمعة أملا فى العثور عليهما أحياء على الرغم من عمق واتساع بحيرة المفيض الشاسعة وقوة تيارات المياه فيها، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بغرق شابين من مدينة الخارجة، وذلك بعد نزولها في مياه بحيرة مفيض باريس وعدم القدرة على مقاومة التيارات المائية فابتلعتهما المياه وعلى الفور هب رجال الإنقاذ والصيادين بمنطقة المفيض للبحث عنهما .

وتم تكثيف الجهود أملا فى انقاذهما حيث تبلغ مساحة مفيض باريس حوالى 15 كيلو متر مربع وتحوى مليارات الأمتار المكعبة من المياه شديدة التدفق.

تحرر محضر بالواقعه وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.