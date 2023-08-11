برلماني: الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني شهدت مناقشات مستفيضة حول الاستثمار

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الجلسات العامة بالحوار الوطني شهدت العديد من المقترحات الخاصة بالاستثمار بشكل فاق التوقعات، ولهذا كان يجب أن يتم مناقشة هذه المقترحات بصورة أوسع من خلال الجلسات المتخصصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجلسات التخصصية بالحوار الوطني شهدت مناقشات للمقترحات المتعلقة بالاستثمار، بمشاركة خبراء ورجال أعمال، لمناقشة هذه المقترحات وتنقيحها، والأخذ بالأنسب منها، بما يتناسب مع الحالة المصرية.



وأكد النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى يؤرخ لمرحلة جديدة تعيشها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي تقوم على الحوار واحترام الرأي والرأي الأخر

