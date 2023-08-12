أميرة فتحي بإطلالة مميزة تسحر القلوب عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة أميرة فتحي جمهورها أحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهاتإنستجرام، مستعرضة جمالها.



وظهرت اميرة فتحي بإطلاله كاجوال مرتديه تيشرت بالون البينك مع بنطال بالون الاسود مستعرضة أنوثتها ونحافة خصرها، مع مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها واعتمدت تسريحة شعر مميزة .

وطرحت أميرة فتحي فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، التي عادت من خلالها إلى مجالالغناءبعد غياب سنوات طويلة.



الأغنية التى طرحتها أميرة فتحي تحمل اسم "انا مبتعوضش"، من كلمات محمود كامل، ألحان: حسن سراج، توزيع: محمود شابوري.

آخر أعمال أميرة فتحي

وتشارك أيضًا أميرة فتحي في فيلم تحت عنوان أولها حلو والذي تشارك فيه بجانب حمزة العيلي وسهام جلالودارينحداد ورانيا شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو يتناول مشاكل العلاقات العاطفية بين الشباب.



وكانت الفنانة أميرة فتحي قد غابت عن الأضواء منذ فترة كبيرة، حيث كان آخر أعمالها فيلم ابقى قابلني الذي شاركتفيهبجانب محمد لطفي ومها أحمد وحسن حسني وسعد الصغير وعلاء مرسي وإيناس النجار وسليمان عيد وياسرفرجومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين من تأليف سيد السبكي وإخراج إسماعيل فاروق.