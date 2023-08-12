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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

هاني الدقاق
هاني الدقاق

أحيا الفنان رضا البحراوي حفل غنائي ضخم بمدينة العلمين ، وشاركه كل من فرقة مسار إجباري والفنان نسلم ، وسط حضور جماهيري كبير .

وخلال الحفل قدم رضا البحراوي عدد من الاغاني الخاصه به ، وببعض الفنانين مثل حسن الاسمر ، والفنان جورج وسوف .

أما مسار اجباري فقد قدموا عدد من الاغاني التى اشعات حماس الجمهور ، ومنها أغنية أنا هويت لسيد رويش .

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ومن المقرر ان تذاع حفل النجمة أنغام في العلمين الجديدة ؛ لايف علي قناة دي ام سي وذلك يوم 18 أغسطس المقبل .

وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.تذاع حفل النجمة أنغام في العلمين الجديدة ؛ لايف علي قناة دي ام سي وذلك يوم 18 أغسطس المقبل .


وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.

الفنان رضا البحراوي الفنان جورج وسوف العلمين الجديدة حسن الأسمر جورج وسوف رضا البحراوي فرقة مسار اجبارى

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رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

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