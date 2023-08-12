رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

أحيا الفنان رضا البحراوي حفل غنائي ضخم بمدينة العلمين ، وشاركه كل من فرقة مسار إجباري والفنان نسلم ، وسط حضور جماهيري كبير .

وخلال الحفل قدم رضا البحراوي عدد من الاغاني الخاصه به ، وببعض الفنانين مثل حسن الاسمر ، والفنان جورج وسوف .

أما مسار اجباري فقد قدموا عدد من الاغاني التى اشعات حماس الجمهور ، ومنها أغنية أنا هويت لسيد رويش .

ومن المقرر ان تذاع حفل النجمة أنغام في العلمين الجديدة ؛ لايف علي قناة دي ام سي وذلك يوم 18 أغسطس المقبل .

وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.تذاع حفل النجمة أنغام في العلمين الجديدة ؛ لايف علي قناة دي ام سي وذلك يوم 18 أغسطس المقبل .



وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.