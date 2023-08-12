ليلى زاهر تتألق بفستان أبيض عبر إنستجرام |شاهد

نشرت الفنانة ليلي أحمد زاهر، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ليلي زاهر مرتدية فستان باللون الأبيض ، مع تصفيفة شعر أنيقة، وميك أب جذاب علي وجهها.

وحرصت ليلى أحمد زاهر على تهنئة والدتها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت ليلى أحمد زاهر علي الصورة قائلة: كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة وكل حاجة حلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة .

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانةغادةعبد الرازق.

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور،والقاهرةوالناس