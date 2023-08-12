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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 421 مبايعة بقيمة 916.9 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 139.13 مليون درهم و393 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 777.77 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة ثم مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.
كما تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة البدع وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 161.02 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 8.51 مليون درهم و84 رهونات فلل وشقق بقيمة 152.5 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 13 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 17.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 1.9 مليون درهم.

أهم مبايعات الأراضي الأراضي والأملاك التصرفات العقارية الخليج التجاري الشقق والفلل

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