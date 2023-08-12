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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق أبوظبي يربح 43 مليار درهم في أسبوع مع استمرار مارثون النتائج النصفية

صدى البلد

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه وربح ما يناهز 43 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي مع توالي إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها النصف سنوية.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية جلسة اليوم مقارنة بنحو 2.831 تريليون درهم في نهاية الجمعة الماضية، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 687.4 مليار درهم.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" خلال الأسبوع بنسبة 1.09% أو ما يعادل 103.5 نقطة ليغلق عند 9606.41 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 0.95% توازي 93.2 نقطة ليقفل عند 9879.7 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوي 4064.31 نقطة.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 8.6 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 6.67 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.98 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 3.16 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 144.1 ألف صفقة.
ودعم ارتفاع سوق أبوظبي خلال الأسبوع نمو أسهم "العالمية القابضة" 1.74% و"ملتيبلاي" بنسبة 6.7% و"فيرتيغلوب" 5.75% و"الفا ظبي" 4.98% و"أبوظبي التجاري" 2.7% و"طاقة" 2.12% و"أدنوك للغاز" 0.86% و"أدنوك للتوزيع" 0.77% و"بروج" 0.73% و"أبوظبي الإسلامي" 0.18%.
وحقق سهم "كيو القابضة" أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية بنسبة 27.78% بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة المضي قدما في دراسة العرض المقدم من أي دي كيو للاستثمارات العقارية ومن "أي اتش سي كابيتال لدمج "مدن العقارية" ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وغيرها من الأصول مع شركة "كيو القابضة" وذلك رهنا باستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات التنظيمية اللازمة.
وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 1.11 مليار درهم، تلاه سهم "كيو القابضة" بنحو 1.07 مليار درهم، ثم "الفا ظبي" جاذباً نحو 593.6 مليون درهم.
وفي سوق دبي، ارتفع "الأنصاري للخدمات المالية" خلال الأسبوع بنسبة 1.65% مع إعلان الشركة تحقيق أرباح صافية بقيمة 263 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كما زادت أسهم "العربية للطيران" 1.83% و"سالك" 1.26% و"تيكوم" 1.56% و"دو" 0.2%.
وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 301.39 مليون درهم، تلاه سهم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة تجاوزت 212.5 مليون درهم، ثم "الخليج للملاحة" بنحو 169.9 مليون درهم.

أبوظبي للأوراق المالية إعلانات استثمارات الشركات التنظيمية الأسهم المحلية العقارى

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