محدش ينزل البحر|الأرصاد: ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 متر في هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



فيما أكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن البلاد مازالت تشهد حالة من التحسن في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى يسجل 34 درجة مئوية في الظل؛ نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على امتصاص درجات الحرارة، بجانب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط معتدلة في درجة حرارتها.



طقس اليوم السبت



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، ويبقى شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، لافتة إلى أن الرطوبة مازالت مستمرة؛ ولكن وجود نشاط في الرياح يقلل من الاحساس بها.



ولفتت إلى أن اضطراب الملاحة البحرية مازال مستمرًا على خليج السويس بسبب وجود نشاط في حركة الرياح، حيث تتراوح سرعتها مابين الـ 50 والـ 60 كم/ ساعة والذي يعمل ارتفاع الأمواج من 2.5 لـ 3 متر.



وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط ومنها العلمين والاسكندرية وبلطيم وبورسعيد ودمياط مازال مستمرًا اليوم أيضًا، محذرة من أن ارتفاع الأمواج يمثل خطورة على السادة المصاطفين ويجب توخي الحذر الشديد، معقبة: “ارتفاع الأمواج ده غير مناسب لأعمال التنزه”.