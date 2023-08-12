ارتفاع جديد| الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، 12 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

ارتفاع اخر لدرجات الحرارة ونسب الرطوبة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على الوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع ارتفاع نسبي للرطوبة، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال الصعيد فترات النهار ومائل للحرارة رطب ليلا على كافة البلاد.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 30 - 23

الإسماعيلية 35 - 23

الغردقة 39 -28

أسوان 41 - 29

سوهاج 37 - 25

المنيا 37 - 24