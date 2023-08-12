وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024

قالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب على النفط العام المقبل سيكون أبطأ مما كان متوقعًا في السابق، مستشهدة بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة كورونا والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.



وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري في أغسطس إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميًا في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.



وأضافت الوكالة "توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة".



ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، مدعومًا بالسفر الجوي خلال الصيف وزيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء وزيادة نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين.



وتظل التوقعات دون تغيير إلى حد كبير عن تقديرات سابقة للوكالة.



ومن المنتظر أن يكون متوسط الطلب 102.2 مليون برميل يوميًا هذا العام، على أن تشكل الصين أكثر من 70% من النمو، على الرغم من مخاوف مرتبطة بقوة اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.



وسجل الطلب مستوى قياسيًا في يونيو حزيران بلغ 103 ملايين برميل يوميًا. وقالت وكالة الطاقة إن أغسطس آب قد يشهد ذروة جديدة.