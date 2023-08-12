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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المُدمّر الأسود.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب في أدب الخيال العلمي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "أدب الخيال العلمي" رواية (المُدمّر الأسود)، تأليف: ألفريد إلتون فان فاوت، ترجمة: حسين تقي سنبلي.

وتذكّر اللحظة التي مزّق فيها فكه القوي ضحيته إرباً، فاستحلب فمه، وشرع يلعق شفتيه. لكن الخوف الشديد من كونٍ فارغ اقتلع تلك الذكرى الجميلة من وعيه، ولم يترك في صدره إلا يقينه بالموت المحتم.
وأخذ يزمجر زمجرة مسموعة، كزمجرة شيطان غير هيّاب يتهدج صوته في الهواء، ويتردد صداه في الأنحاء، ويدوي بين الصخور، ومن ثم يؤوب إليه، فيشحذ رغبته الكبيرة في الحياة.

رواية (المُدمّر الأسود)، تأليف: ألفريد إلتون فان فاوت، ترجمة: حسين تقي سنبلي، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب أدب الخيال العلمي الم دم ر الأسود ألفريد إلتون فان فاوت ترجمة حسين تقي

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