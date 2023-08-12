14 مباردة رئاسية.. صحفي: الدولة تخلصت من فيروس سي وقوائم الانتظار

أكد الكاتب الصحفي رشدي الدقن مدير تحرير جريدة روز اليوسف، أن الصحة أمن قومي، لان شعب صحته غير جيدة فيكون غير منتج وضعيف وشعب يعاني من أزمات، منوها إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في ملف الصحة فهناك ١٤ مباردة رئاسية متنوعة وحملة ١٠٠ مليون صحة والقضاء على فيروس سي، كم أن هناك العديد من الجمعيات الأهلية التي عملت على القضاء على فيروس سي وعلاجه ومتابعته.

وأكد الدقن خلال لقائه مع الإعلامية “هند النعساني” ببرنامج “ صباح البلد” من خلال قناة “صدى البلد”، ان مشروع القضاء على فيروس سي وصل إلى أفريقيا، وعملت الدولة المصرية في هذا الملف في أفريقيا.

الدولة المصرية أستطاعت القضاء على قوائم الانتظار

وأضاف، أن الدولة أهتمت بصحة الأطفال والتقزم والسمنة وصحة العيون، صحة المرأة بشكل مبكر، والجراحات، ومبادرة ١٠٠ مليون صحة، مضيفا أن الدولة المصرية استاعطت القضاء على قوائم الإنتظار بشكل كبير.