اتحاد طلاب الوادى الجديد يشارك في معسكر الجمهورية الجديدة بجامعة المنصورة

شارك اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد بمعسكر الجمهورية الجديدة والذى نظمته جامعة المنصورة بحضور كوكبة من قيادات قيادات وزارة الشباب والرياضة وجامعة المنصورة وومشاركة عدد من السياسين ونواب البرلمان برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وباشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب .



وبدعوة من جامعة المنصورة

وقال الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد شارك بوفد مكون من ٥ طلاب فى معسكر الجمهورية الجديدة والذى نظمته جامعة المنصورة بالمعسكر الدائم بجمصة.



وأضاف أن المعسكر تضمن ندوات وحلقات نقاشية عن التطورات التى تشهدها الدولة المصرية وكذلك عن رؤية مصر المستقبلية 2030 بالاضافة الى ندوات عن ادارة المعسكرات والانشطة الطلابية و موضوعات تخص الشباب الجامعى.

وأعرب وفد جامعة الوادى الجدبد المشارك فى معسكر الجمهورية الجديدة الذى نظمته جامعة المنصورة عن شكره وتقديره لقيادات جامعة المنصورة على حسن الاستقبال والتنظيم وشكرهم لقيادات الجامعة على دعم الانشطة الجامعية فى كافة اشكالها .