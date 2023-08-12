عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتحاد طلاب الوادى الجديد يشارك في معسكر الجمهورية الجديدة بجامعة المنصورة

اتحاد الطلاب
اتحاد الطلاب

شارك اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد بمعسكر الجمهورية الجديدة والذى نظمته جامعة المنصورة  بحضور كوكبة من قيادات  قيادات وزارة الشباب والرياضة وجامعة المنصورة وومشاركة عدد من السياسين ونواب البرلمان برعاية  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة  الوادى الجديد وباشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب .


وبدعوة  من جامعة المنصورة 

وقال الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن  اتحاد طلاب جامعة  الوادى الجديد شارك  بوفد مكون من ٥ طلاب فى معسكر الجمهورية الجديدة والذى نظمته جامعة المنصورة بالمعسكر الدائم بجمصة.


وأضاف أن المعسكر تضمن ندوات وحلقات نقاشية  عن التطورات التى تشهدها الدولة المصرية وكذلك عن رؤية مصر المستقبلية 2030 بالاضافة الى ندوات عن ادارة المعسكرات والانشطة الطلابية و موضوعات  تخص  الشباب الجامعى.

حياة كريمة تغير الواقع فى الوادي الجديد.. إنجاز 95% من 28 مبني خدمي بقرى الفرافرة النائية.. تنفيذ أكبر مشروع صرف صحي

وأعرب وفد جامعة الوادى  الجدبد المشارك فى معسكر الجمهورية الجديدة الذى نظمته جامعة المنصورة  عن شكره وتقديره لقيادات جامعة المنصورة على حسن الاستقبال والتنظيم وشكرهم  لقيادات الجامعة على دعم الانشطة الجامعية فى كافة اشكالها .

اتحاد طلاب جامعة ئون التعليم والطلاب الانشطة الطلابية الانشطة الطلاب الأنشطة الأستاذ الدكتور الاستاذ الجمهورية الد الشباب الجامعي الشباب والرياضة المستقبلية بجامعة المنصورة أنشطة الطلابية والانشطة الطلابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

بقاء مشروط.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد الاتحاد المصري للرماية

ترشيحاتنا

سقوط 3 تجار عملة غسلوا 25 مليون جنيه في شراء سيارات وتأسيس شركات

التعليم تكشف حقيقة إكتشاف حالات تبديل أوراق في تظلمات الثانوية العامة 2023

إيلون ماسك يهرب من قتال زوكربيرج بـ فكرة جديدة

الأدوات المكتبية تنفى زيادة أسعار الكتب الخارجية فى السوق.. تعرف على السبب

بالأسعار والمواصفات.. جيتور X70 Plus الجديدة في مصر

الأرض على موعد مع اكتشاف القوة الخامسة للطبيعة.. ماذا يحدث للعالم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى حفل الساحل الشمالي .. صور

ابعد عنهم فورا.. الأبراج الأكثر شرا

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ