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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تزوج 9 مرات بينهن فنانة .. سناء شافع فنان بدرجة أستاذ

صدى البلد

في ذكري رحيل الفنان "سناء شافع" الطفل الذي عشق الفن وتحدى الصعوبات حتى وصل أن يخطف قلوب الجماهيربأعماله المسرحية والتليفزيونية المعروفة، وأصبح محل اهتمام الجميع.

تحل الذكري الثالثة لرحيله، والذي توفي عن عمر ناهز 77 عاما، وقدم في نفس العام ثلاث مسلسلات هي "ليالينا 80 وخط ساخن والقمر آخر الدنيا".

 

ولد سناء شافع فى 25 يناير 1943، بقرية موشا بمحافظة أسيوط، وانتقل إلى القاهرةمع والده والذى كان من علماء الأزهر الشريف، لذلك تربى تربية دينية ما بين حى الجمالية والحسين، حتى انتقل إلىحدائق القبة بعد ذلك.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الازهر الشريف علماء الأزهر الشريف سناء شافع ذكرى رحيل محافظة أسيوط مسرحي

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