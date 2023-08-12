تزوج 9 مرات بينهن فنانة .. سناء شافع فنان بدرجة أستاذ

في ذكري رحيل الفنان "سناء شافع" الطفل الذي عشق الفن وتحدى الصعوبات حتى وصل أن يخطف قلوب الجماهيربأعماله المسرحية والتليفزيونية المعروفة، وأصبح محل اهتمام الجميع.

تحل الذكري الثالثة لرحيله، والذي توفي عن عمر ناهز 77 عاما، وقدم في نفس العام ثلاث مسلسلات هي "ليالينا 80 وخط ساخن والقمر آخر الدنيا".

ولد سناء شافع فى 25 يناير 1943، بقرية موشا بمحافظة أسيوط، وانتقل إلى القاهرةمع والده والذى كان من علماء الأزهر الشريف، لذلك تربى تربية دينية ما بين حى الجمالية والحسين، حتى انتقل إلىحدائق القبة بعد ذلك.





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