100 شهاب..تفاصيل ظاهرة زخة شهب البرشاويات| البحوث الفلكية توضح

تحدث أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل حدوث ظاهرة زخة شهب البرشاويات، قائلا: إنها ليست ظاهرة جديدة وتحدث نتيجة دوران الأرض حول الشمس مرة كل عام..حيث تمر الشمس بأماكن بها بقايا مذنبات، ولذلك يحدث ما يعرف بزخة شهب البرشاويات.



وأضاف أشرف شاكر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز ، أن ظاهرة شهب البرشاويات يكون خلال الفترة من 12 يوليو وحتى 24 أغسطس، ويتراوح عدد الشهب المتساقطة ما بين 60 إلى 100 شهاب.

ولفت إلى أن ذروة الظاهرة تكون خلال الفترة من 7 إلى 13 أغسطس، منوها بأن الشهب عبارة عن صخور يتم احتراقها عند دخول الغلاف الجوي.

واسترسل: بعض الأجزاء تكون كبيرة تدخل الغلاف الجوي وينزل أجزاء منها على الأرض وكأنها صخور، متابعا: "كأن حتة من السماء وصلت لينا".