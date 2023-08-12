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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثلاثاء المقبل.. بدء الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات 2023/2024 بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تبدأ الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات في الثلاثاء المقبل ، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، وذلك وفقا للخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، بزيادة 7% في عدد الدورات عن العام الماضي واستحداث دورات جديدة لاول مرة.

وانتهت الاختبارات الاستباقية ل12، دورة تدريبية لاختيار المرشحين للدورات التدريبية من العاملين بالمحافظات، الخميس الماضي لعدد 1288 مرشح.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  ان الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2023/2024 ، تلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 34%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام على عدد 172 دورة تدريبية بنسبة زيادة 6% مقارنة بالعام التدريبي السابق، منهم 58 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6425 متدرب على مدار 11 شهر خلال 40 أسبوع تدريبي، وبإجمالي 985 يوما تدريبيا بنسبة زيادة 7%.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إدراج عدد (51) دورة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولي، ودور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط علي مستوي الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب علي مستوي الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة  إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، اضافة الى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين TOT والتي تشهد زيادة بنسبة 13% عن العام التدريبي الماضي.

وتولي  وزارة التنمية المحلية، اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد اذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية .

الدورات التدريبية المحليات مركز سقارة هشام امنة التنمية المحلية

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