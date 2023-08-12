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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير في جامعة بازل يكشف حقيقة خطورة متحور كورونا الجديد

كورونا مصدر قلق عالمي
كورونا مصدر قلق عالمي

 

كشف خبير في جامعة بازل السويسرية ، حقيقة خطورة متحور فيروس كورونا الجديد ، الذي يسمى  "إي جي 5" أو إيريس، وفق ما ذكرت صحف دولية عدة.

وذكر الباحث السويسري، أنه من الصحة القول أنه ينتشر في العالم، لكنه ليس شديد الخطورة.

قال الخبير والباحث، ريتشارد نيهر، رئيس مجموعة بحثية تدرس تطور الفيروسات والبكتيريا: "لا يشكل  الفيروس إي جي 5، خطرا".

ذكر نيهر :"أن المتغير يحتوي على طفرة قد تجعله يفلت من الجهاز المناعي بسهولة أكبر نوعا ما، لكن الطفرة نفسها توجد أيضا في متحورات أخرى، وهذه الطفرة متواجدة في الصين".

وسبق وقالت منظمة الصحة العالمية قبل أيام أن الخطر الذي يشكله متحور إي جي 5 على الصحة العامة منخفض.

الفيروسات والبكتيريا الصحة العالمية الصحة العامة خبير جامعة بازل السويسرية خطورة متحور فيروس كورونا الجديد

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