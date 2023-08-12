عن طريق كارنيتو راكس|خبيرة تغذية تعدد فوائد زيادة القوة العضلية بالجسم.. فيديو

أوضحت الدكتورة هبة حسام خبيرة التجميل، أن كبسولة" كارنيتو راكس" هي عبارة عن الالكرانتين فهو مشهور بين الشباب اللذين يترددوا على الجيمات، لأنه يقوي العضلات ويعطي طاقة، فجميع الشباب يلجأون اليه لانه يزيد من القوة العضلية فهو عبارة عن أحماض أمينية.

ترفع معدل الحرق فى الجسم وتزيد من القوة العضلية

ونصحت هبة خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن العادات السيئة الخاطئة التي يفعلها الإنسان دون الأخذ في الاعتبار هو قلة شرب المياة وهذه من العادات الخاطئة، وأيضا تناول الطعام بشكل متزايد في الليل كل هذا يقلل من معدل الحرق بالجسم، وأيضا أتباع أنظمة غذاء خاطئة، ولكن تناول هذه الكبسولة ترفع معدل الحرق فى الجسم وتزيد من القوة العضلية.



وتابعت هبة حسام، أن جسم الإنسان يبدأ في التحسن عندما يتم إزالة الدهون المتراكمة على الكبد وعلى الكلى، ويجب أتباع أنظمة غذائية صحيحة مع أخذ كابسولات التخسيس.