اكتشاف كائن ضخم يمتلك 20 ذراعًا ..أسرار وغرائب القارة القطبية «أنتاركتيكا»|فيديو جراف

ظهور كائن غريب بالقارة القطبية، البعض شبهه بالكائنات الفضائية التي تظهر في أفلام الخيال العلمي، حجمه كبيرجدًا ولديه ٢٠ ذراعاً وهو كائن بحري لم يسبق التعرف عليه، عثر عليه علماء في رحلة بحثية داخل سواحل القارة القطبيةالجنوبية، أثناء رحلة لدراسة كائنات تلك القارة الكائن عرف باسم "بروماكورينوس"، او "نجوم أنتاركتيكا ذات الريش".





"بروماكورينوس" يتميز بأسلوب سباحته وبحجمه الكبير ويشبه كائنات المحيطات اللافقارية، مثل نجم وخيار البحريستطيع العيش على عمق يصل إلى 6500 قدم، ولم يكن أول كائن غريب يتم اكتشافه بل تم اكتشاف كائنات أخرى فيتلك القارة الغامضة و تمكنوا من اكتشاف أشباه الكائنات الفضائية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.