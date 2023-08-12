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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث الفيوم تواصل الجهود لكشف غموض لغز مقتل فتاة داخل منزلها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عثرت أجهزة الامن بمحافظة الفيوم على جثة فتاة قتيلة داخل منزلها ، بقرية دمشقين بمركز الفيوم 

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم  إخطارا من العميد اسلام لطيف  مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث .

تبين من التحقيقات أن الجثة لفتاة تدعى  م. أ  ، ملقاه على الارض داخل حجرة النوم وبرقبتها علامات وسحجات  تدل على أنها تعرضت لعملية شنق .

 

وقرر اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية ومدير امن الفيوم ، تشكيل فريق بحث فريق باشراف العميد حسام انور مدير أدارة البحث الجنائى بالفيوم   ، والعميد وليد شلتوت رئيس المباحث الجنائية بالفيوم  .

وضم فريق البحث العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز شرطة  الفيوم  والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم ، لكشف غموض الحادث و القبض على الجناة فى حالة أذا كانت الجريمة بفعل فاعل أم أنتحار ، طبقا لتقرير الطبيب الشرعى .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل النيابة مركز الفيوم التى تولت التحقيق .

 

 

 

 

 

 

 

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