إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة رحمى بالفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم من السيطرة على مشاجرة كبرى نشبت بين عائلتين بقرية منشأة رحمى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، بسبب خلافات الجيرة .

وتبين من الفحص ان المشاجرة أستخدمت فيها العصى والشوم ، وأسفرت عن اصابة 7 اشخاص من العائلتين ، بأصابات متفرقة ، تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية و مدير امن الفيومقد تلقى اخطارا بالمشاجرة من مأمور مركز شرطة أطسا .

وانتقلت قوات أمن الفيوم الى مكان المشاجرة ، وتم السيطرة عليها فى الحال ، والقبض على بعض أطراف المشاجرة ، ووضع كردون أمنى بالقرية .

وتبين من التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية منشأة رحمى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، بسبب خلافات الجيرة ، أستخدمت فيها العصى والشوم .

وأسفرت عن إصابة 7 اشخاص من العائلتين ، بأصابات متفرقة ، تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى نيابة أطسا التى تولت التحقيق .