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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية منشأة رحمى بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم من السيطرة على مشاجرة كبرى نشبت بين عائلتين بقرية منشأة رحمى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، بسبب خلافات الجيرة .

وتبين من الفحص ان المشاجرة أستخدمت فيها العصى والشوم ، وأسفرت عن اصابة 7 اشخاص من العائلتين ، بأصابات متفرقة ، تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية و مدير امن الفيومقد تلقى اخطارا  بالمشاجرة من مأمور مركز شرطة أطسا .

وانتقلت قوات أمن الفيوم الى مكان المشاجرة  ، وتم السيطرة عليها فى الحال ، والقبض على بعض أطراف المشاجرة ، ووضع كردون أمنى بالقرية .

وتبين من التحقيقات أن المشاجرة نشبت  بين عائلتين بقرية منشأة رحمى بمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، بسبب خلافات الجيرة  ، أستخدمت فيها العصى والشوم .

وأسفرت عن إصابة 7 اشخاص من العائلتين ، بأصابات متفرقة ، تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل الى نيابة أطسا التى تولت التحقيق .

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