إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم

قررت نيابة أبشواى أنتداب المهندس الفنى بأدارة مرور أبشواى لإعداد تقرير فنى عن حادث تصادم سيارتين ( أجرة وملاكى ) بالطريق السياحى لبحيرة قارون والذى أصيب خلاله 5 اشخاص باصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى أبشواى العام للعلاج.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مامور مركز شرطة أبشواى بالحادث .

تبين من التحقيقات ان الحادث وقع على ضفاف بحيرة قارون بين سيارتين احدهما أجرة والأخرى ملاكى .

أسفر الحادث عن اصابة 5 أشخاص بأصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الإسعاف الى مستشفى أبشواى العام للعلاج.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة ابشواى التى أصدرت قرارها المتقدم .