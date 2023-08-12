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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة أبشواى أنتداب المهندس الفنى بأدارة مرور أبشواى لإعداد تقرير فنى عن حادث تصادم سيارتين ( أجرة وملاكى ) بالطريق السياحى لبحيرة قارون والذى أصيب خلاله 5 اشخاص باصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى  مستشفى أبشواى العام للعلاج.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم ، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مامور مركز شرطة أبشواى بالحادث .

تبين من التحقيقات ان الحادث وقع  على ضفاف بحيرة قارون بين سيارتين احدهما أجرة والأخرى ملاكى .

أسفر الحادث عن اصابة 5 أشخاص بأصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الإسعاف الى مستشفى أبشواى العام للعلاج.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة  ابشواى التى أصدرت قرارها المتقدم .

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