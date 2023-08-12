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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لآول مرة منذ اندلاع الحرب .. أفتتاح الشواطئ رسميا في أوديسا بأوكرانيا

صدى البلد

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم السبت ، عن افتتاح الشواطئ رسميًا للسباحة في مدينة أوديسا ، أكبر ميناء في أوكرانيا ، للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

ومع ذلك ، لا يزال الشواطئ محظورة  أثناء تنبيهات الغارات الجوية محظورًا في مدينة البحر الأسود، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وشهدت أوديسا موجات لا هوادة فيها من الهجمات الروسية على مدار الـ 17 شهرًا الماضية ، ملأت المياه بألغام بحرية ودفعت المسؤولين لإغلاق امتداد الشواطئ الرملية والمنتجعات السياحية التي كانت تحظى بشعبية في السابق بين الأوكرانيين والأجانب.

ورغم من الحظر الرسمي للسباحة منذ بداية الحرب ، استمر بعض الناس في القيام بذلك.

وتعرضت شواطئ المدينة لمزيد من التلوث في يونيو عندما جرفت المياه القذرة من انهيار سد نوفا كاخوفكا الذي تسيطر عليه روسيا في اتجاه مجرى النهر ، مما شكل ما وصفته بلدية أوديسا بأنه 'تهديد حقيقي' لصحة السكان.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا ، أوليه كيبر ، إن العديد من مناطق السباحة والاستجمام ستفتح من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً في منشور على تطبيق المراسلة تليجرام اليوم ، سيتم فتح المزيد من الشواطئ مع اكتمال عمليات التفتيش.

وقال كيبر إن قوارب النجاة والأسوار الشبكية للحماية من الذخائر المتفجرة ستكون مطلوبة في مناطق السباحة المفتوحة ، مضيفًا أنه سيتم إرسال الغواصين لتفقد مياه البحر الأسود إذا لزم الأمر. 

 

وقالت بلدية أوديسا على تطبيق تليجرام، إن ملاجئ الغارات الجوية كانت متاحة بالقرب من أماكن السباحة التي أعيد فتحها ، مع الإشارة إلى مواقع الملاجئ على لوحات المعلومات على الشواطئ.

ولكن في حين قال عمدة أوديسا هينادي تروخانوف إن مسؤولية الإدارة "إعداد كل البنية التحتية اللازمة" ، وأضاف: "في رأيي الشخصي ، فإن الإجازات على الشاطئ - كترفيه - قد نفذت قليلاً في الوقت الذي يقاتل فيه المدافعون عن كل متر. من الأراضي الأوكرانية ".

الاستجمام الهجمات الروسية الأمريكي الاوكراني الأمريكية

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