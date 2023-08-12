عايز يفضل شباب للأبد | قصة ملياردير أمريكي مع الموت

ينفق الملياردير بريان جونسون 1.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا في محاولة للعيش إلى الأبد - لكنه قد يفعل ذلك بمفرده.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قال بريان ، 45 عامًا ، إن روتينه الشديد لمكافحة الشيخوخة يرهق شركائه المحتملين.

فبالإضافة إلى تناول الملياردير بريان 111 حبة في اليوم ، يشرب ثلاثة أونصات من الكحول في الصباح ويحقن نفسه ببلازما ابنه في محاولة ان يكون شاباً للابد.

ملياردير امريكي ينفق ملايين سنويا ليعيش للابد

وبهذا الروتين الغريب والقاسي من المحتمل أن يرفض رجل الأعمال الأمريكي ، من ولاية يوتا ولكنه مقيم الآن في كاليفورنيا ، مواعيد العشاء أو تناول العشاء في وقت متأخر من الليل.

يتبع الملياردير بريان نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ومليئًا بـ "الخضار الفائقة" ، ولا يأكل بعد الساعة 11 صباحًا ويتأكد من أن يكون في السرير بحلول الساعة 8:30 مساءً.