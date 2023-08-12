عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عايز يفضل شباب للأبد | قصة ملياردير أمريكي مع الموت

ملياردير امريكي ينفق
ملياردير امريكي ينفق ملايين سنويا ليعيش للابد

ينفق الملياردير  بريان جونسون 1.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا في محاولة للعيش إلى الأبد - لكنه قد يفعل ذلك بمفرده. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قال بريان  ، 45 عامًا ، إن روتينه الشديد لمكافحة الشيخوخة يرهق شركائه المحتملين.

 فبالإضافة إلى  تناول الملياردير بريان 111 حبة في اليوم ، يشرب ثلاثة أونصات من الكحول في الصباح ويحقن نفسه ببلازما ابنه في محاولة  ان يكون شاباً للابد.

ملياردير امريكي ينفق ملايين سنويا ليعيش للابد 

وبهذا الروتين الغريب والقاسي من المحتمل أن يرفض رجل الأعمال الأمريكي ، من ولاية يوتا ولكنه مقيم الآن في كاليفورنيا ، مواعيد العشاء أو تناول العشاء في وقت متأخر من الليل.

 يتبع الملياردير بريان نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ومليئًا بـ "الخضار الفائقة" ، ولا يأكل بعد الساعة 11 صباحًا ويتأكد من أن يكون في السرير بحلول الساعة 8:30 مساءً.

ملياردير جنيه إسترليني روتين مكافحة الشيخوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

مراهقات يعتدين على عاملة مُسنة لسرقة نظارة شمس بإحدى الولايات الأمريكية|صور

شابة بريطانية تنهي حياة أمها وتهرب من مستشفى المجانين .. ما القصة؟

بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

مُغامر أردني يغير حياة مسنة تعيش بمفردها.. شاهد ما فعله

مدونة لبنانية توثق رحلتها لشرم الشيخ: زوروا مصر

عودة الثعبان ذو الرأسين بحديقة حيوان تكساس.. ما القصة؟

إيلون ماسك يهدد الأرض بالدمار

ترشيحاتنا

أمطار بعدة مناطق | الأرصاد تزف بشرى للجميع

22 دقيقة الأربعاء المقبل | إعلان مهم من البحوث الفلكية

أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

سوريا تحمل أمريكا هجوم داعش جنوب شرق دير الزور

مهما كان سنك .. عادات تضمن لك الصحة في أي عمر

استشاري طب حالات حرجة يكشف مفاجأة عن متحور إيريس العالمي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

فيديو

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ