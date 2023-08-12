عايز يفضل شباب للأبد | قصة ملياردير أمريكي مع الموت

ينفق الملياردير بريان جونسون 1.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا في محاولة للعيش إلى الأبد - لكنه قد يفعل ذلك بمفرده.
وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، قال بريان ، 45 عامًا ، إن روتينه الشديد لمكافحة الشيخوخة يرهق شركائه المحتملين.
فبالإضافة إلى تناول الملياردير بريان 111 حبة في اليوم ، يشرب ثلاثة أونصات من الكحول في الصباح ويحقن نفسه ببلازما ابنه في محاولة ان يكون شاباً للابد.
وبهذا الروتين الغريب والقاسي من المحتمل أن يرفض رجل الأعمال الأمريكي ، من ولاية يوتا ولكنه مقيم الآن في كاليفورنيا ، مواعيد العشاء أو تناول العشاء في وقت متأخر من الليل.
يتبع الملياردير بريان نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا ومليئًا بـ "الخضار الفائقة" ، ولا يأكل بعد الساعة 11 صباحًا ويتأكد من أن يكون في السرير بحلول الساعة 8:30 مساءً.