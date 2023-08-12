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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ51 دولة وأصاب 1.5 مليون| مش دور برد .. أعراض كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

عاد فيروس كورونا إلى الواجهة من جديد بعد الحديث مؤخرا حول انتشاره بشكل سريع وإعلان منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات لـ 1 ونصف مليون حالة، داعية إلى وضع متحور أطلق عليه اسم "إيريس" تحت الاهتمام البالغ والمراقبة القصوى خشية تكرار سيناريو كورونا من إصابات ووفيات واغلاقات لا يزال صداها موجودًا حتى يومنا هذا. 

نسب ارتفاع مخيفة 

المخاوف بدأت تتزايد مع إعلان منظمة الصحة العالمية بانتشار متحور كورونا الجديد "إيريس" على مستوى العالم، حيث انتشر فى دول مثل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة، وصنفت منظمة الصحة العالمية سلالة  Eris أو EG.5، كمتغير مثير للاهتمام، حيث نشرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تحديثًا اقترح أن EG.5 ، أو بشكل أكثر تحديدًا البديل EG5.1 ، تمثل 15 ٪ من حالات كورونا المتسلسلة في إنجلترا، وفي المقابل سجلت فرنسا وعدة دول حول العالم ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في قلب فصل الصيف ما استدعى مزيدا من اليقظة، بالرغم من عدم بلوغه مستويات عالية. 

وتعد المتحورة "إي-جي.5" EG.5، التي يطلق عليها علماء اسم "إيريس" Eris الأكثر رصدا حاليا وقد تكون وراء عودة انتشار الوباء.

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أعراضه

فى ظل توارد الأخبار بكثرة حول ظهور أكثر من نوع متحور لكورونا والتي حظى أكثرها شيوعا أوميكرون استهان الغالبية العظمى من المتابعين به معتبرين أنه يتشابه مع أعراض البرد والإنفلونزا لكن حسبما أعلنت وأكدت في ذات الوقت منظمة الصحة العالمية فإن أعراض متحور كورونا الجديد، تتشابه مع أعراض فيروس كورونا بشكل عام، وتتراوح بين الخفيفة إلى شديدة الخطورة، وتشمل السعال والحمى والقشعريرة وضيق التنفس والتهاب الحلق، وفقدان الشم والتذوق، والصداع، وآلام الجسم والعضلات كما يمكن ملاحظة أعراض نتيجة ضيق التنفس وتشبع الأكسجين المنخفض وضيق التنفس التنفسي لدى المرضى الذين يعانون مرضًا شديدًا.

ووصف عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل، إيريس بأنه "أكثر تنافسية" مقارنة مع نظرائه ينتمي "إيريس" إلى سلالة "أوميكرون"، ورمزه "إي جي 5.1″ (EG.5.1)، وتم تصنيفه على أنه متغير في المملكة المتحدة في 31 يوليو الماضي، وهو يمثل الآن واحدة من كل 10 حالات كوفيد-19، وفقا لتقرير في صحيفة الإندبندنت.

وقال إنه "قادر بشكل أفضل على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، لكنه أضاف أن الاختلاف قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة.

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