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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفيش فواتير تاني.. كيف يدفع 9 ملايين مواطن رسوم الكهرباء بالتحصيل المميكن

صدى البلد

في ضوء اهتمام الدولة بتسهيل الخدمات على المواطنين واتجاهها في الوقت الحالي نحو ميكنة المدفوعات والتحصيل المميكن والاعتماد على تطبيق كل وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إلغاء طباعة فواتير استهلاك الكهرباء لتوفير كل النفقات على الدولة، فقد أكد  مصدر  بالشركة القابضة لكهرباء مصر في تصريحات صحفية،  أن وزارة الكهرباء بصدد تعميم تجربة التحصيل المميكن بعد نجاحها ببعض شركات التوزيع وجار حاليًّا تنفيذها  في شركات التوزيع  الـ9 على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة 9 ملايين مشترك.

وسيلة الدفع؟

القرار كونه يهم قطاع عريض من الجمهور فقد تصدر البحث على محرك جوجل العديد من التساؤلات لمعرفة وسائل الدفع بعد هذا القرار الذي وصفه المصدر بأن له جوانب إيجابية تصب في مصلحة المشترك  ومنها عدة اختيارات  لطرق السداد سواء نقدى أو ببطاقة الائتمان.

 كما أن دفع فاتورة الكهرباء إلكترونياً يكون من خلال الموقع الإلكتروني الذي يخص الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، وهو الذي يجعل المواطنين قادرين على دفع فاتورة الكهرباء من هنا، أو من خلال منافذ الشركات المخصصة للتحصيل الإلكتروني التي تنتشر في كل المحافظات.

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فائدة هذه الخطوة

تقطع هذه الخطوة الإيجابية الطريق أمام العديد من المشاكل  التي واجهت العملاء   خلال السنوات السابقة وعلي رأسها   الأخطاء في الفواتير سواء في الطباعة او المراجعة  حيث وضعت حلول جذرية من خلال تطور تكنولوجي لمنظومة الفواتير  منها تصوير العدادات مرورا بالبرنامج الإلكتروني  لمراجعتها  قبل الإصدار وذلك وفق ما أدلى به المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات سابقة

على غرار فوري .. ماذا يعني التحصيل المميكن؟

هو عبارة عن ماكينة للتحصيل يذهب بها المحصلون للمنازل دون فواتير، حيث يقوم المحصل بإعلام قيم الفاتورة للمستخدم، وبعد الدفع يستخرج المحصل إيصال دفع من الماكينة ثم يعطيه للمستخدم.

يكون من خلال الموقع الإلكتروني الذي يخص الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، وهو الذي يجعل المواطنين قادرين على دفع فاتورة الكهرباء من هنا، أو من خلال منافذ الشركات المخصصة للتحصيل الإلكتروني التي تنتشر في كل المحافظات، وعددها يصل لـ 60 ألف منفذ، وتشمل على ما يلي “مكاتب البريد، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد ممكن، ضامن، البنك الزراعي”.

 

أسعار فواتير الكهرباء أخطاء فواتير الكهرباء

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