بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

يبحث المواطنين عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال تلك الفترة الى شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك .

شهادات الادخار

شهادات بعائد 20%

تقدم العديد من البنوك شهادات بعائد 20% للمواطنين، ونرصد خلال السطور التالية تفاصيل ومميزات شراء شهادات الإدخار بعائد 20% المقدمة من بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني، وشروط وقواعد شراء تلك الشهادات.

تفاصيل ومميزات شراء شهادات الادخار بعائد 20% ببنك التعمير والإسكان

طرح بنك التعمير والإسكان الشهادة الثلاثية تحت مسمي Luxury، ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، وتسري الشهادة من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم تجديدها، وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة يصرف بشكل سنوي أو شهري ، بفائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاسترداد من البنك، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني شهادة ايداع ذات عائد متغير، لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، يمكن تقديم طلب للحصول علي قرض شخصي بحد أقصي 70 % أو بطاقات ائتمانية بحد اقصي 90% من قيمة الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد متغير طوال مدة الشهادة يصرف بشكل شهري أو ربع سنوي، بفائدة 20% شهريا أو 20.25% كل 3 أشهر، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما أن الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات الادخار

شهادة الادخار ببنك مصر

طرح بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير أمس الأحد، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء .

والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار بالبنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%، وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.

يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.