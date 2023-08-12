عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

شهادات الادخار
شهادات الادخار

يبحث المواطنين عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال تلك الفترة الى شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك .

شهادات الادخار 

شهادات بعائد 20%

تقدم العديد من البنوك شهادات بعائد 20% للمواطنين،  ونرصد خلال السطور التالية تفاصيل ومميزات شراء شهادات الإدخار بعائد 20% المقدمة من بنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني، وشروط وقواعد شراء تلك الشهادات.

تفاصيل ومميزات شراء شهادات الادخار بعائد 20% ببنك التعمير والإسكان

طرح بنك التعمير والإسكان الشهادة الثلاثية تحت مسمي Luxury، ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، وتسري الشهادة من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم تجديدها، وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة يصرف بشكل سنوي أو شهري ، بفائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاسترداد من البنك، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

مسئول بالخارجية الصينية: استثمرنا 4 ملايين دولار في مصر بمجال الزراعة.. خاص

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني شهادة ايداع ذات عائد متغير، لمدة 3 سنوات بعملة الجنية المصري، يمكن تقديم طلب للحصول علي قرض شخصي بحد أقصي 70 % أو بطاقات ائتمانية بحد اقصي 90% من قيمة الشهادة، وتأتي الشهادة بعائد متغير طوال مدة الشهادة يصرف بشكل شهري أو ربع سنوي، بفائدة 20% شهريا أو 20.25% كل 3 أشهر، ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما أن الحد الأدني لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات الادخار 

شهادة الادخار ببنك مصر

طرح بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير أمس الأحد، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء .

والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار بالبنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%، وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.

يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادات بعائد 20 بنك الكويت الوطني شهادة الادخار ببنك مصر شهادة الادخار بالبنك الأهلي بنك التعمير والإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

ما معنى عقوق الأباء للأبناء؟.. علي جمعة يحذر الوالدين من 8 أفعال

صاحبي بيحب مراتي.. اعترافات مثيرة لـ قاتل منجد المعادي

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

موضوعات متعلقة

دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب.. ردده بهذه الكيفية عن النبي

خير الدعاء يوم عرفة.. 4 أوقات لا ترد فيها دعوة ردد هذه الأدعية

جوامع الدعاء يوم عرفة .. ادعي كتير وربنا هيستجيب

صيام يوم عرفة .. كل ما تريد معرفته عن فضله

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

الإدخار لن يجعلك ثريا.. أسهل طريق للوصول للملايين بشهادة رجال الأعمال

الأمم المتحدة تحذر الاحتلال الإسرائيلي من خطر التصعيد والخروج عن السيطرة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

ترشيحاتنا

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

الصحة :الكشف وكافة فحوصات مبادرة «صحة الأم والجنين» مجانية

بسبب تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الداخلية الإماراتية

جمال شعبان يعدد أسباب واحتمالات إغماء الشيخ ماهر المعيقلي| تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

قارئة تستغيث بـ«صدى البلد» للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

بفستان مكشوف.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالساحل الشمالي

طريقة عمل صوص الجبنة| أحلى من المطاعم

حوت توت عنخ آمون.. قصة اكتشاف مثير لعلماء مصريين في مياه الفيوم

فيديو

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ