إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم الجمعة وذلك خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بإصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، إثر الاعتداء على مسيرة كفر قدوم بقلقيلية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل، حسبما نقلت وفا.



وأصيب عشرات الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، بعد الاعتداء على مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن.