قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
أخبار سارة للمدرسين.. 5 آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين
حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي
ماكرون ينتقد شبكات التواصل الاجتماعي: تسهم في خلق حالة من «الانبهار بالعنف»
فاينانشال تايمز: "إيرباص" تجري محادثات مع "بي إيه إي سيستمز" للمشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة
سعد العتيبي: أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي وندين اعتداءات الحوثيين
لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في الضفة وغزة.. ونزوح 3 آلاف من الخليل
أمير قطر ورئيس أوزبكستان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
المركزي الكويتي: ارتفاع تمويل الواردات بنسبة 26.4% في سبتمبر الماضي
السودان يغرق في الظلام.. مسيّرات الدعم السريع تضرب محطات الكهرباء
حزب الجيل: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات دفاعية للسعودية تجسيد حقيقي لعمق الشراكة الاستراتيجية
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات: موافقة البرلمان على تفويض الرئيس رسالة حاسمة لدعم السعودية

رضا فرحات
رضا فرحات
حسن رضوان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، للدفاع عن أراضيها، تعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه أمن الخليج، وتؤكد أن العلاقات بين مصر وأشقائها العرب تقوم على شراكة استراتيجية تتجاوز المصالح السياسية والاقتصادية إلى مسؤولية مشتركة عن حماية أمن المنطقة واستقرارها.

وقال فرحات إن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن الترابط الجغرافي والاستراتيجي والمصالح المشتركة بين دول المنطقة يجعل الحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الإقليمية الراهنة، خاصة في ظل تصاعد التوترات ومحاولات فرض معادلات جديدة بالقوة.

ثبات الموقف المصري في مساندة المملكة العربية السعودية

وأضاف أن التفويض البرلماني يحمل رسالة سياسية واضحة بشأن ثبات الموقف المصري في مساندة المملكة العربية السعودية، ويعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، حيث يجتمع الموقف السياسي مع الغطاء الدستوري والمؤسسي، بما يعبر عن إرادة وطنية واضحة في دعم الأشقاء وحماية استقرار المنطقة.

وأوضح فرحات أن التحرك المصري يأتي امتدادا لعلاقات تاريخية راسخة تجمع القاهرة والرياض، وشكلت على مدار عقود ركيزة أساسية في حماية المصالح العربية ومواجهة الأزمات الإقليمية، لافتا إلى أن قوة هذه العلاقات تنبع من إدراك متبادل بأن استقرار كل دولة عربية يمثل عنصرا مهما في استقرار المنطقة بأكملها، وأن التنسيق بين الدول العربية الكبرى يظل عاملًا حاسمًا في مواجهة التهديدات المشتركة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من أمن الخليج يعبر عن نهج استراتيجي ثابت في السياسة الخارجية المصرية، يقوم على مساندة الأشقاء وصون سيادة الدول العربية، مع الحفاظ على قدرة الدولة المصرية على التحرك وفق تقدير دقيق للموقف ومتطلبات الأمن القومي مؤكدا أن مفهوم «مسافة السكة» يعبر عن عمق الالتزام المصري تجاه دول الخليج، وأن العلاقات بين الجانبين تستند إلى مواقف عملية وتراكم تاريخي من التعاون والتنسيق في اللحظات الفاصلة.

 تعزيز آليات التشاور والتنسيق العربي

وأشار فرحات إلى أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز آليات التشاور والتنسيق العربي، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراعات، بالتوازي مع امتلاك القدرة على حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات تمس أمن الدول العربية. فالحفاظ على الاستقرار يتطلب وضوحًا في المواقف، وتكاملا في التحرك، وإدراكا لطبيعة المخاطر التي قد تترتب على اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

وأكد فرحات أن مصر كانت وستظل سندا لأشقائها العرب، وأن أمن السعودية والخليج خط أحمر يرتبط باستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على أن وحدة الصف العربي لم تعد خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة استراتيجية في مواجهة التحديات المتصاعدة، وأن قوة الموقف العربي ترتبط بقدرته على الجمع بين التضامن السياسي والتنسيق المؤسسي والتحرك المسؤول الذي يحمي سيادة الدول ويصون مصالح شعوبها.

رضا فرحات الرئيس السيسي السعودية ثوابت الدولة المصرية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

لمحبي التصوير.. أهم مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

ميتسوبيشي إيفولوشن

ميتسوبيشي لانسر إيفو تعود بروح جديدة في SUV كهربائية بقوة 458 حصانًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار السيارات يهدد سوق المركبات الكهربائية.. خطر اشتعال البطاريات يورط آودي عالميًا

بالصور

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد