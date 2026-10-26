حزب المصريين: أمن السعودية من أمن مصر.. وتفويض السيسي رسالة ردع لكل من يهدد استقرار المنطقة

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق، تعكس بوضوح موقف مصر الثابت والتعزيز المستمر لروابط الأخوة والمصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين.

وقال "أبو العطا" في بيان، إن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومصر كانت وستظل دائمًا السند والدرع الواقي للأمة العربية في مواجهة أي تحديات أو تهديدات تمس استقرار المنطقة، موضحًا أن تفويض القيادة السياسية في هذا التوقيت يؤكد حرص مصر الكامل على مساندة الأشقاء والتكاتف العربي لمواجهة المخاطر، مشددًا على أن العلاقات المصرية السعودية تشهد أرقى مستوياتها من التنسيق والتعاون الإستراتيجي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

حكمة ورؤية القيادة السياسية والقوات المسلحة

وشدد رئيس حزب المصريين، على أن موافقة البرلمان تعكس الثقة المطلقة في حكمة ورؤية القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية في إدارة الملفات الخارجية واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية المصالح العربية وصون استقرار المنطقة، موضحًا أن هذا القرار رسالة واضحة وصريحة للعالم أجمع، مفادها أن مصر والسعودية هما رمانة الميزان وصمام الأمان للاستقرار في الشرق الأوسط، وأن أي مساس بأمن المملكة هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي على حد سواء.

ولفت إلى أن الشعب المصري بجميع أطيافه وقواه السياسية يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسساته الوطنية في كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية الأمن القومي العربي، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمملكة العربية السعودية، وأن يديم على الأمة العربية نعم السلام والأمان والازدهار.