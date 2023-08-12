عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حتى الخميس| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذا ما يتعلق بمنخفض الهند

حالة الطقس
حالة الطقس

لا يزال المصريون يعيشون على صفيح ساخن، بسبب درجات الحرارة وموجة من الطقس الحار، التي تضرب شرق البلاد وغربها بلا هوادة، متسببة في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

حالة الطقس 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر، حيث تسود أجواء معتدلة على كافة الأنحاء حتى الخميس المقبل، وانخفاض في درجات الحرارة لتسجل القاهرة 33 درجة مئوية، فيما تسجل المحافظات الساحلية 30 مئوية.

حالة الطقس اليوم السبت

وأعلنت الأرصاد الجوية تراجعا كبيرا بنسبة الرطوبة مع نشاط نسمات الهواء تعمل على تحسن الأجواء بشكل كبير، وسط توقعات بحدوث حالة جوية في سانت كاترين حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار وتشكل السحب الركامية.

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم أنشطة وفعاليات خدمية فى الرمل والعامرية

الملاحة البحرية

ومن المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وارتفاع الأمواج 3 أمتار، وتسجل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم على الساعة.

خرائط الطقس اليوم

وكشفت خرائط الطقس استمرار تحسن الأجواء ونشاط هبات نسبيا على معظم أنحاء الجمهورية، ومعظمها شمالية غربية معتدلة في درجة حرارتها تعمل على المزيد من من التحسن شمال ووسط البلاد، وانخفاض الحرارة جنوب البلاد ونشاط الرياح يعمل على تبدد الرطوبة السطحية وبالتالى زيادة الشعور بالتحسن والاعتدال، محذرة من زيادة سرعة الرياح في منطقة السويس.

حالة الطقس 

منخفض الهند الموسمى

 أعلن خبراء الأرصاد الجوية سيطرة منخفض الهند الموسمى على البلاد خلال الفترة الماضية وعمل على رفع درجات الحرارة، لتأتي الإنفراجة خلال الأيام القادمة مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياحًا شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، على أغلب الأنحاء كما يصاحبه نشاط للرياح التي تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل.

الأرصاد الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم السبت الملاحة البحرية خرائط الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأ في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

إزاى تحافظ على بطارية آيفون.. وتبيعه بسعر ممتاز

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

أمطار وبرد ورياح.. تحذير عاجل بشأن طقس اليوم السبت فى السعودية

موضوعات متعلقة

السعودية.. الكشف عن تأثر 5 دول عربية بالسحب الممطرة في يوليو وأغسطس

الطقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الرطوبة والحرارة بكافة المحافظات

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

حزب التجمع يطالب بتفعيل دور الأئمة والدعاة والقساوسة في التوعية بقضايا الأسرة

ترشيحاتنا

بملابس محتشمة...رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أورتيجا يرد على اتهامات عمرو مصطفى للمطربين بـ «السرقة».. فيديو

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

التسمم أبرزها ..أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د ​​..تعرف عليها

إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يتصدر اهتمامات الصحف

خبر سار لمستهلكي السجائر.. رجل ينهي حياة ابنة شقيقه بطريقة لا يتخيلها عقل.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وأول تعليق من أورتيجا على خلافه مع أوكا |التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى الخميس| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذا ما يتعلق بمنخفض الهند

ممثلة شهيرة تطلب الدعاء لإصابتها بمتلازمة غريبة من نوعها

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

فيديو

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ