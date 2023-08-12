حتى الخميس| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذا ما يتعلق بمنخفض الهند

لا يزال المصريون يعيشون على صفيح ساخن، بسبب درجات الحرارة وموجة من الطقس الحار، التي تضرب شرق البلاد وغربها بلا هوادة، متسببة في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر، حيث تسود أجواء معتدلة على كافة الأنحاء حتى الخميس المقبل، وانخفاض في درجات الحرارة لتسجل القاهرة 33 درجة مئوية، فيما تسجل المحافظات الساحلية 30 مئوية.

حالة الطقس اليوم السبت

وأعلنت الأرصاد الجوية تراجعا كبيرا بنسبة الرطوبة مع نشاط نسمات الهواء تعمل على تحسن الأجواء بشكل كبير، وسط توقعات بحدوث حالة جوية في سانت كاترين حيث تتوافر فرص سقوط الأمطار وتشكل السحب الركامية.

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الملاحة البحرية

ومن المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وارتفاع الأمواج 3 أمتار، وتسجل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم على الساعة.

خرائط الطقس اليوم

وكشفت خرائط الطقس استمرار تحسن الأجواء ونشاط هبات نسبيا على معظم أنحاء الجمهورية، ومعظمها شمالية غربية معتدلة في درجة حرارتها تعمل على المزيد من من التحسن شمال ووسط البلاد، وانخفاض الحرارة جنوب البلاد ونشاط الرياح يعمل على تبدد الرطوبة السطحية وبالتالى زيادة الشعور بالتحسن والاعتدال، محذرة من زيادة سرعة الرياح في منطقة السويس.

حالة الطقس

منخفض الهند الموسمى

أعلن خبراء الأرصاد الجوية سيطرة منخفض الهند الموسمى على البلاد خلال الفترة الماضية وعمل على رفع درجات الحرارة، لتأتي الإنفراجة خلال الأيام القادمة مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياحًا شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، على أغلب الأنحاء كما يصاحبه نشاط للرياح التي تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل.