مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم أنشطة وفعاليات خدمية فى الرمل والعامرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.



فقد تم تنظيم مجموعة ندوات توعوية وتثقيفية، منها تنظيم أمانة قسم الرمل أول لندوة تحت عنوان "أهمية دور الحزب في الاستحقاقات الدستورية" ، كما نظمت أمانة قسم العامرية أول ندوة بعنوان" العمل الحزبي".



وأيضًا نظم الحزب مجموعة من الفعاليات الميدانية، حيث نظمت أمانة قسم الرمل ثانِ، فاعلية لتطهير الشنايش بمحطة ١١ بشارع أحمد أبو سليمان، بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحي.

علاوة على عقد عددًا من الاجتماعات التنظيمية بالأمانات المختلفة، فعقدت أمانة محرم بك اجتماعًا تنظيميًا لأعضاء الأمانة.