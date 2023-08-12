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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة غارب يفحص استعدادات البحيرات والتحضير لظروف جوية طارئة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة راس غارب، بجولة ميدانية لتفقد البحيرات الصناعية وحواجز التوجيه بمنطقة غارب / الشيخ فضل جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتأمين الاستعدادات للتغيرات الجوية المحتملة، بما في ذلك هطول الأمطار.

تأتي هذه الجولة في إطار جهود متواصلة للمحافظة للحفاظ على سلامة المدينة ومنع حدوث أي طارئ نتيجة لتقلبات الطقس، تمثل البحيرات الصناعية وحواجز التوجيه جزءاً هاماً من هذه الجهود، حيث تمثل تلك الهياكل الحامية الأولى للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

أثناء الجولة، قام رئيس المدينة بتفقد بحيرة وادى الدرب والبرابخ، والتأكد من تنفيذ عمليات التطهير بشكل كامل، تم التركيز على جاهزية هذه البنية التحتية لاستقبال مياه الأمطار وضمان عدم وقوع أي خلل، كما تم التأكد من جاهزية القناة الصناعية لمواجهة أي تدفق زائد للمياه.

بالإضافة إلى ذلك، قام رئيس المدينة بجولة لمحطة المعالجة في منطقة ام اليسر، حيث تم متابعة أعمال رفع كفاءتها وتطويرها، يأتي ذلك في إطار التحسين المستمر للبنية التحتية لضمان تعامل فعّال مع أي تحديات قد تطرأ.

أثناء الجولة، كان رئيس المدينة مرافقاً بسكرتير المدينة ومدير الأزمات ومدير المتابعة ومدير إدارة البيئة، تعكس هذه الزيارة الجماعية التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الأقسام والجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى درجات السلامة والاستعداد لأي تحدٍ قد يطرأ على المدينة.

تأتي هذه الخطوات في إطار الرؤية الاستباقية للسلطات المحلية، التي تسعى جاهدة للتأكد من استعداد المدينة لمواجهة أي طارئ، سواء كان ذلك نتيجة لتغيرات جوية مفاجئة أو ظروف قد تشكل تحدياً للمدينة وسكانها.

البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى هطول الأمطار رئيس مدينة رأس غارب

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