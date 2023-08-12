حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه في المنوفية

قال المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه لابد من توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على كل قطرة ماء.

وذكر أن فريق التوعية نفذ العديد من الأنشطة التوعوية وحملات طرق الأبواب والحملات الميدانية لتوعية الاهالى بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الاهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية.

وحرص فريق التوعية علي تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك ،وعدادات المياه مسبقة الدفع ،بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي شكاوي المياه والصرف الصحي وضرورة الإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وعدم فتح غرف التفتيش أو غرف المحابس أو البيارات كما تم توزيع البروشورات والمطبوعات والملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي .



