45 مليار جنيه استثمارات.. المنوفية تتغير في عهد السيسي.. مشروعات خدمية وتنموية وطبية

إنجازات كثيرة شهدتها محافظة المنوفية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في طفرة أثرت علي كافة القطاعات من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف مناحي الحياة كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.



بوقد بلغ حجم الاستثمارات في المشروعات المنفذة بمحافظة المنوفية (30) مليار جنيه خلال الفترة من 2014/2023 و (15) مليار جنيه قيمة مشروعات جارى العمل بها 3 مليار جنيه حجم الاستثمارات في العام الحالي 2022/2023.



وحرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة في مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال وضع الرؤي والخطط التي تستهدف رضاء المواطن حيث شهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة مضاعفة حجم الاستثمارات مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال المحافظ، أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها محافظة المنوفية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاعات الخدمية خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 بلغت ( 30 مليار جنيه ) مشروعات منتهية ، فضلاً عن (15 مليار جنيه ) قيمة مشروعات جارى العمل بها لتطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



لافتاً أنه بلغ جملة الاستثمارات خلال العام المالي الحالي 2022/2023 (3 مليار جنيه) موزعة ما بين اعتمادات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام بإجمالي 693 مليون جنيه بزيادة قدرها 45 % عن اعتمادات العام المالي السابق 2021/2022 ، واعتمادات خطط المديريات والهيئات والمؤسسات التعليمية بقيمة إجمالية 2مليار و266 مليون جنيه ، هذا بخلاف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى ذات القطاعات بمركزي أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروع بتكلفة حوالى 17 مليار جنيه .

وفي قطاع التعليم قبل الجامعي بلغ حجم الاستثمارات 2 مليار 782 مليون جنيه ، 576 مليون جنيه جملة استثمارات القطاع في العام الحالي، وحققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف منظومة التعليم قبل الجامعي وذلك فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم ، ومن هنا شهد قطاع التعليم في مصر تطورات كمية ونوعية غير مسبوقة لم يشهدها من قبل.

كما بلغت جملة إستثمارات قطاع التعليم الجامعى ( 8مليار و395 مليون جنيه )، حيث أكد محافظ المنوفية على التنسيق الكامل مع جامعة المنوفية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة نحو إقامة العديد من المشروعات التعليمية الضخمة وتوفير مناخ ملائم للطلاب يساهم في تحقيق عملية تعليمية متطورة .

فيما بلغ الاستثمارات بجامعة مدينة السادات ( مليار و900 مليون جنيه ) ، وتنوعت مشروعات التعليم الجامعي تطوير البنية التحتية بمركز الاختبارات الالكترونية ، انشاء مبنى مدرجات مركزي ، انشاء مبنى المعامل بكلية الطب البيطري ، تطوير وتأهيل عمارات الاسكان الطلابي ، انشاء البنية التحتية لكليتي السياحة والفنادق والحقوق ، انشاء ملاعب وصالات كلية التربية الرياضية .

كما بلغت جملة الاستثمارات في جامعة المنوفية الأهلية الجديدة (4 مليار و21 مليون جنية ) علي مساحة 18 فدانا وتضم 21 برنامجا دراسيا.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن جملة استثمارات الدولة لهذا القطاع في محافظة المنوفية بلغت ( 847 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 وحتي 2023 ، لافتاً أن المحافظة بصدد إنشاء وإقامة مشروعات طبية مستقبلية عملاقة باستثمارات تتخطى (4) مليار جنيه.

أكد أن المحافظة بصدد إقامة وإنشاء مستشفيات جديدة بتخصصات طبية متنوعة وهم ( مستشفى الشهداء المركزى الجديد بناحية سرسنا على مساحة 21 ألف متر تقريبا وباعتماد مالى قدره مليار ونصف جنيه - مستشفى أشمون الجديد على مساحة 7 أفدنة – مركز الأورام بمنوف على مساحة 9 ألاف م2 لخدمة 5 مليون مواطن - ومستشفى الأطفال الجديدة بشبين الكوم ) وذلك بالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة، مشيراً إلى أن المستشفيات الجديدة بمثابة صروح طبية عملاقة وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.