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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 138 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 138 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بشارع المعهد الدينى بمركز الباجور قبل بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح ، جاء ذلك خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على عدد من المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز لإحكام الرقابة على المنظومة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم .


وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (184) محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوع ما بين (77) محضر مخالفات مخابز و (107) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، ويتم تلقى شكاوى المواطنين عبر غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

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وفى سياق متصل و تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية شنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية  حملة مكبرة للمرور على المحلات العامة وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة ، وتم ضبط  ما يقرب من نصف طن لحوم بلدية مفرومة وكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم  إخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة تحقيقاً للصالح العام.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط المخالفين ، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء شكاوى المواطنين لحوم منتهية الصلاحية مديرية الطب البيطري مديرية التموين والتجارة الداخلية

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